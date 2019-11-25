شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون جنيه خسائر مبدئية.. السيطرة على حريق مصنع القناطر الخيرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق مصنع البلاستيك والزيوت بعرب أبوالغيط مركز القناطر، حيث جري الدفع ب7 سيارات إطفاء نجحت في إخماد الحريق ومنع إمتداده للمناطق المجاورة.

وانتقل لمكان الحريق الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية واللواء ضياء عبدالحميد رئيس مدينة القناطر، حيث جرى متابعة توابع الحريق وجهود الإطفاء، حيث بدأت عملية التبريد للحريق وقدرت الخسائر المبدئية ب20 مليون جنيه قيمة مبنى المصنع الذي انهار جراء الحريق والمنتجات والمواد الخام والماكينات بداخله.

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كانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية قد دفعت بـ ٧ سيارات لإخماد الحريق.

وأوضحت المعاينة الأولية التي قام بها مجلس مدينة القناطر الخيرية بحضور مختار شداد نائب رئيس المدينة ونقراشي عبدالعظيم، أن المصنع على مساحة ١٠٠٠ متر مكون من طابق واحد ومرخص ملك مواطن يدعي السيد همام، والمصنع بجوار مصنع مواد غذائية، لا يوجد خسائر وإصابات جراء الحريق.

كما كشفت المعاينة أن المصنع مرخص من قبل وزارة الصناعة، ويرجح أن ماس كهربائي وراء اشتعال الحريق به.