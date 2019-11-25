شكرا لقرائتكم خبر عن لمناقشة قرار رئيس الجمهورية.. البرلمان يدعو لجلسة طارئة الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة الخميس المقبل.

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وقال المستشار محمود فوزي، الأمين العام للمجلس في بيان أصدره مساء الاثنين، إن رئيس المجلس قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بترشيح طارق عامر، لشغل منصب محافظ البنك المركزي لفترة جديدة.

جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وذكر البيان أنه ورد إلى الدكتور على عبدالعال، مساء الإثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس القادم لنظر هذا الأمر العاجل.