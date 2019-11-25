شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: نوفر غطاء علميًا وثقافيًا لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الاثنين، برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.

وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شؤون الطلاب الوافدين.

وأكد أن الأزهر جامعة عالمية ذات رسالة سامية، وأن رسالته أمانة في أعناقهم، لابد وأن يحافظوا عليها ويرتقوا بها، مضيفًا فضيلته أن الأزهر يعمل على زيادة عدد المنح المخصصة للطلاب الوافدين بما يخدم رسالته عالميا، مطالبا رئيس البرلمان الجديد وأعضائه ببذل المزيد من الجهود لتيسير العملية التعليمية لزملائهم من الوافدين.

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من جهتهم، أعرب أعضاء برلمان الوافدين عن تقديرهم الكبير لشيخ الأزهر، لما يبذله من جهد كبير في خدمة الأزهر والإسلام، مبدين فخرهم بالانتماء للأزهر الشريف.

وفي نهاية اللقاء، استمع شيخ الأزهر لعدد من المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وأوصى المسؤولين بالعمل على حلها وتذليل كافة العقبات التي تواجههم لتيسير العملية التعليمية عليهم.

جدير بالذكر أن شيخ الأزهر يولي اهتماما خاصا بالطلاب الوافدين، باعتبارهم سفراء الأزهر في بلادهم، والمسؤولين عن نشر المنهج الأزهري الوسطي في العالم، حيث كان فضيلته صاحب المبادرة في إنشاء مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، بهدف مساعدة الطلاب الوافدين على تلقي العلم الصحيح من مصادره الأصلية.

ويستقبل الأزهر الشريف أكثر من 32 ألف طالب وافد من 113 دولة حول العالم، يتمتعون بالعديد من المزايا كالإعفاء من الرسوم الدراسية والإقامة بمدن البعوث الإسلامية.

ويتم اختيار الطلاب الوافدين بناءً على اختبارات ومقابلات في بلادهم، مع تأهيل المقبولين منهم في الأيام الأولي من قدومهم إلى مصر عبر إلحاقهم بمراكز الأزهر الشريف لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.