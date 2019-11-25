شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: داعش ابن الإخوان.. ورسالة الإسلام تعمير الكون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن مرصد دار الإفتاء يعمل على الرصد، والتحليل، وكتابة التقارير، متابعًا: «نعالج قضايا التشدد والإرهاب عن طريق الفتاوى التكفيرية التي نرصدها بطريقة مبنية على المنهجية العلمية»، لافتًا إلى أن دورهم يتمحور حول الفتوى التي يُسألون فيها أو يرصدونها.

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وأضاف «علام»، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية «الحدث» مساء الاثنين: «نرصد الفتاوى والآراء المتشددة، ووجهنا ألف رسالة تعالج قضايا التشدد والإرهاب»، مستكملًا: «لدينا أرشيف كامل بما قاله تنظيم داعش الإرهابي».

وأكد أن داعش هو ابن جماعة الإخوان، وأن الفتاوى الشاذة ليست شرعية، وإنما تخدم مصالح أصحابها، متابعًا: «رصدنا في دراسة موثقة أن قضية اللاسلمية متجذر في فكر جماعة الإخوان من بداية الأمر حتى نهايته»، لافتًا إلى أن المقصد الأساسي من رسالة الإسلام هو عمران هذا الكون.

وأشار إلى أن الإخوان استخدموا الدين لأغراض سياسية، والدين كان وسيلة لديهم للوصول لأغراض سياسية، والوثائق خير دليل على ذلك، فهو ليس حديثًا مرسلًا.