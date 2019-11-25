شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: تجسيد الأنبياء وبعض الصحابة في الأعمال الدرامية «حرام شرعًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن قضية السكان في مصر هي قضية أمن قومي، مشددًا على أنه يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق توازن بين عدد السكان والموارد.

وعن تجسيد الأنبياء، قال «علام»، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «القاهرة الآن»، المذاع على فضائية «الحدث» مساء اليوم الإثنين: «لازلنا عند موقفنا من تحريم تجسيد الأنبياء في الأعمال الفنية، وكذلك بعض الصحابة، وهذا أمر متفق عليه في كل المؤسسات الدينية»، لافتًا إلى أنه يمنع تجسيد الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة.

وأوضح أن شخصية الأنبياء لها شكل خاص وأوصاف خاصة، وقد لا يتم وصف هذه الأوصاف بدقة، مضيفًا أن هناك حجرًا عقليًا عن تخيل المواقف المعينة للنبي، صلى الله عليه وسلم، وإتاحة الفرصة للعقل أن يبحر في صفات النبي.