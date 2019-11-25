شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة: لو وقفت الأهرام على قدميها ستنهض كل المؤسسات الصحفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الكاتب الصحفي، عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن المؤسسات الصحفية ورثت مشكلة كبيرة بعد 25 يناير 2011.
وأضاف سلامة خلال لقاء تلفزيوني: «الأهرام ثاني أقدم صحيفة عالميًا بعد نيويورك تايمز، والأهم على مستوى العالم العربي من حيث التوزيع والتأثير».
وتابع: «الأهرام بدأت مشروعها التكنولوجي عام 1993، والذي شهد تطويرا عام 2009، وأمس الأهرام تطلق منصتها الرقمية على غرار الصحف العالمية»، مشيرًا إلى أن الأهرام تمثل 48% من إجمالي قوة المؤسسات الصحفية القوميّة، معلقًا: «الأهرام القاطرة، لو وقفت على قدميها كل المؤسسات ستنهض».
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