شكرا لقرائتكم خبر عن محيي حافظ: مصر تنتج 80% من حجم احتياجاتها من الدواء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إن عدد المصانع الدوائية في مصر 140 مصنعا محليا، و15 أجنبيًا وعربيًا.
وأضاف خلال لقاء تليفزيوني، أن مصر تنتج 80% من حجم احتياجاتها من الدواء وتستورد 20% ولكن القيمة المالية لما نستورده أعلى مما ننتجه.
وأكد أن القيمة المالية للدواء المصري تقل بنسبة 10 أضعاف عن مثيله في الخارج. وأرجع سبب انخفاض القيمة المالية للدواء المصنع محليًا، إلى السياسات الدوائية المتبعة، إضافة إلى إسناد القطاع الدوائي لوزارة الصحة التي لا تفهم جيدا في طبيعة صناعة الدواء.
وأردف أن مشاكل صناعة الدواء في طريقها للحل بعدما أصبحت صناعة مستقلة منذ شهرين .
وتابع، أن الإنتاج الدوائي خليط بين الكيميائيين والمهندسين الكيميائيين والصيادلة والأطباء تحت مظلة شركة الدواء، وينحصر دور وزارة الصحة في تنظيم الصناعة وتسجيل المنتجات.
وأبدى استنكاره من عدم تطبيق الأبحاث العلمية التطبيقية الجادة في الجامعات في صناعة الدواء، بالرغم من أن مصر تحتل المرتبة العاشرة في أبحاث الدواء المنشورة في المجلات العلمية ذات القيمة العالية.
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