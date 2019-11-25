شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تدريب «صقر 55» لمواجهة الأزمات والسيول العارمة في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصت لليوم الثاني على التوالي بمحافظة سوهاج فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات والطوارئ «صقر 55»، بحضور اللواء أيمن دياب، رئيس أركان حرب قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء عصام الدين الليثى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عصام حسين، مساعد مدير أمن سوهاج، والعقيد هشام محمد على، المستشار العسكرى للمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن فعاليات اليوم الثاني تضمنت طرح عد من الأزمات المختلفة في توقيت واحد بعدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة وسيول، ونتج عنها «قطع طرق، وإنهيار منازل، وبعض الحرائق، وغرق زراعات، وإنهيار مدارس، وحوادث قطارات، ونفوق حيوانات، وإصابة ووفاة عدد كبير من المواطنين».

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وقال «التوني»، أن رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية المختلفة من الصحة، والطب البيطري، والمرور والحماية المدنية، والإسعاف، والسكة الحديد، والطرق والكباري، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الأزهر، والأوقاف، والكنيسة، قاموا بعرض مخطط تفصيلي لمواجهة جميع الأزمات في نفس التوقيت من توفير الدعم اللازم، سواء من خلال المعدات والأجهزة والآلات اللازمة والموجودة بالفعل داخل المحافظة لمواجهة الأزمة، وأيضا من خلال الإستعانة بمعدات وآلات وأجهزة من المحافظات المجاورة لتغطية الأزمة، خاصة إذا كانت خارج قدرة وإمكانيات المحافظة، بالإضافة إلى توفير الأماكن اللازمة من مخيمات ومعسكرات الإيواء العاجل للحالات المشردة، وتوفير الأماكن اللازمة بالمستشفيات العامة، والخاصة، والوحدات الصحية، والمستشفيات الميدانية المتنقلة لعلاج المصابين من جراء الكوارث.

وكذلك قيام مديرية الطب البيطري بدورها في عمليات تحصين الحيوانات ضد الأمراض التي من الممكن أن تتسبب بها السيول، ودورها في نقل الحيوانات النافقة والتخلص منها بطريقة آمنه وصحية، فضلاً عن دور مديرية التضامن الإجتماعي وتوفير الدعم والكميات اللازمة من البطاطين، وصرف الإعانات العاجلة، والإعانات المالية اللازمة للحالات.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن المؤسسات الدينية من الأزهر، والأوقاف، والكنيسة، استعرضوا أيضا دورهم الداعم في تقديم الدعم النفسي وطمأنة المواطنين، وتقديم المساعدات اللازمة خاصة في عمليات دفن الموتى، من جراء تلك الأزمات المختلفة.

اليوم الثانى من فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات و الطوارئ «صقر 55» بسوهاج

اليوم الثانى من فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات و الطوارئ «صقر 55» بسوهاج

اليوم الثانى من فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات و الطوارئ «صقر 55» بسوهاج

اليوم الثانى من فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات و الطوارئ «صقر 55» بسوهاج

اليوم الثانى من فعاليات التدريب العملي المشترك لمواجهة الأزمات و الطوارئ «صقر 55» بسوهاج