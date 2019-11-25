- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط الطرد الرئيسي بمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء الانتهاء من إصلاح خطوط طرد الصرف الصحي الرئيسية في مدينة العريش.
وأكد اللواء سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم انتهاء من أعمال إصلاح وصيانة خط طرد الصرف الصحي الرئيسي ٩٠٠ مم بمدينة العريش العاصمة، بجانب الانتهاء من خط الطرد الرئيسي لمنطقة المساعيد.
وقال «بده» إن فريقا من الفنيين والعاملين بإدارة الصرف الصحي بمنطقة العريش قام بالإصلاح تحت إشراف مدير عام المنطقة ومدير إدارة الصرف الصحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
كانت هذه تفاصيل خبر إصلاح خط الطرد الرئيسي بمدينة العريش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.