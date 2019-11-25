شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط الطرد الرئيسي بمدينة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء الانتهاء من إصلاح خطوط طرد الصرف الصحي الرئيسية في مدينة العريش.

وأكد اللواء سعيد بده، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنه تم انتهاء من أعمال إصلاح وصيانة خط طرد الصرف الصحي الرئيسي ٩٠٠ مم بمدينة العريش العاصمة، بجانب الانتهاء من خط الطرد الرئيسي لمنطقة المساعيد.

وقال «بده» إن فريقا من الفنيين والعاملين بإدارة الصرف الصحي بمنطقة العريش قام بالإصلاح تحت إشراف مدير عام المنطقة ومدير إدارة الصرف الصحي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.