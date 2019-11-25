شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام عن اقتحام مقر «مدى مصر»: تحريات الأمن الوطني أثبتت تبعيته للإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إدارة التواصل الاجتماعي والتوجيه بالنيابة العامة عن أن تفتيش مقر الموقع الإلكتروني لـ«مدى مصر» جاء نتيجة ما توصلت له تحريات الأمن الوطني من إنشاء جماعة الإخوان الموقع لنشر الشائعات.

وقال بيان صحفي للنيابة، الاثنين، إن الاقتحام جاء عقب إذن قضائي من نيابة أمن الدولة العليا بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم «مدى مصر الإلكتروني» والكائن بوحدة سكنية بحي الدقي بمحافظة الجيزة، بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الإلكتروني لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

وأكدت النيابة أن التفتيش أسفر عن ضبط آلات ومعدات تستخدم في الجريمة محل الاتهام.