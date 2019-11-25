شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توضح حقيقة اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج كمبوند رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى يونس، المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله بشأن ما أثير عن اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج الكمبوند الذى يسكن به رئيس الوزراء.

Advertisements وأوضح يونس "أن صاحب السيارة نسى رفع فرامل اليد، اصطدمت بالكمين الموجود خارج الكمبوند، ولا توجد أى مشكلات حدثت، وأصلا رئيس الوزراء لم يكن موجودا".

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