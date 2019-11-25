شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الخارجية: موقف مصر ثابت فى التمسك بـ"القدس" عاصمة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، الخارجية: موقف مصر ثابت فى التمسك بـ"القدس" عاصمة فلسطين.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة "إيني" الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من مسئولى الشركة.

استقر لاعبو الأهلي والجونة علي الوقوف ممر شرفى للاعبى المنتخب الأولمبى من الفريقين الذين شاركوا فى التتويج ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التى أقيمت مؤخرا فى مصر، والتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

قررت الدائرة الرابعة إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى" لجلسة 23 ديسمبر لمرافعة النيابة.

شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في القاهرة، والذي عُقد بُناءً على دعوة فلسطين.

ينشر ”الخليج 365” أول فيديو لظهور طارق عامر بعد التجديد له محافظًا للبنك المركزى لمدة جديدة، ويقدم فيه التحية للعاملين بالبنك.

قالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى لـ"الخليج 365"، إن قطر تدخلت فى صياغة البيان الختامى الذى من القرر أن يصدر فى ختام أعمال الاجتماع الوزارى الطارئ لوزراء الخارجية العرب، اليوم، لبحث اعتراف امريكا بالمستوطنات الأمريكية، مطالبة بعدم المساس لأمريكا بأى كلمة تمثل هجوم عليها

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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على القمر المصرى "طيبة 1"، وهو أول قمر صناعي للاتصالات، إلى مداره حول الأرض.

أجرت قناة الجزيرة القطرية حوارًا مع الكاتب الصحفى مجدى شندى رئيس تحرير صحيفة المشهد، منذ أيام حول حقوق الإنسان.

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية أن محمد صلاح ، نجم منتخب مصر، سيعود للتشكيلة الأساسية لفريق "الريدز" أمام نابولي الإيطالي، المحدد لها الأربعاء المقبل على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات عربية، كما تراجع رأس المال السوقى بنحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.930 مليار جنيه.

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، إن لصوصا سرقوا مجوهرات وكنوزا أخرى تصل قيمتها إلى مليار يورو، من متحف فى شرق ألمانيا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

نظم عدد من الهواة مسابقة للزواحف والطيور الجارحة ضمن مبادرة "مش كلها قطط وكلاب" للتعريف بالحيوانات والطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في المنازل بخلاف القطط والكلاب، وتصحيح المعلومات الخاطئة المتداولة بحضور العشرات من كبار هواة تربية الزواحف والطيور الجارحة.

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي بأن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدوليّ مرفوض شكلا وموضوعا.

قرر مجلس التأديب الابتدائى بكلية التجارة جامعة طنطا، فصل طالب بالفرقة الأولى بالكلية صاحب واقعة تدخين سيجارة حشيش أثناء محاضرة القانون التجارى للدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق، عام دراسى كامل.