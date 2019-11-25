النيابة: تحريات الأمن الوطني أفادت بإنشاء جماعة الإخوان لـ "مدى مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قالت النيابة العامة إن نيابة أمن الدولة العليا أذنت بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر" الكائن بوحدة سكنية بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

وأوضحت في بيان رسمي اليوم، أن الموافقة على تفتيش المقر، جاء بعد اطلاعها على محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني، يُفيد بإنشاء جماعة الإخوان موقع "مدى مصر"، لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام.

وأسفر التفتيش عن ضبط آلات ومعدات كانت تُستخدم في الجريمة.

وقال موقع مدى مصر، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" -أمس الأحد- أن أفراد من الأمن دخلوا مقر الموقع الإلكتروني، وقاموا بتفتيش المكان، والتحقيق مع عدد من العاملين فيه. وبعدها بساعات أصدر الموقع بيانًا آخر يُفيد بإطلاق عدد من العاملين بالمكان بعد احتجازهم للتحقيق معهم.