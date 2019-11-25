عبر واتساب.. النيابة العامة تخصص رقمًا هاتفيًا لتلقي الشكاوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

خصصت النيابة العامة رقمًا هاتفيًا لتلقي الشكاوى والتظلمات عبر تطبيق واتساب.

وقالت النيابة في بيان مساء اليوم الإثنين، إن قرارها يأتي إيمانًا برسالتها وحرصها على الوصول للحقيقة أينما كانت وبكل الوسائل والطرق المشروعة وتيسيرًا على المواطنين.

وحددت النيابة خطوات إرسال الشكوى على النحو التالي:

1 - إرسال سالة إلى الرقم الهاتفي (01111755959) عبر تطبيق واتساب.

2 - تنزيل ملف نصي سيرسل للشاكي عبر التطبيق فور إرسال الرسالة.

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3 - فتح الملف النصي وملأ النموذج الموجود به إلكترونيًا.

4 - حفظ الملف النصي.

5 - إعادة إرسال الملف النصي على الواتساب.

وأشارت النيابة إلى أنه ستجرى موافاة الشاكين والمتظلمين بالأرقام التي قيدت بها حتى يتسنى متابعتها مع النيابة.

ونوهت النيابة إلى أن كل من يرسل بخلاف الخطوات السالفة سيتم الالتفات عنه.

يمكن الدخول لملف تلقي المظالم والشكاوى من هنا.( أضغط هنا )