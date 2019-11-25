محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
تسبب اصطدام سيارة ملاكي بأخرى تابعة لقوات الشرطة في حالة من الذعر سيطرت على مرتادي سوبر ماركت شهير بمدينة الشيخ زايد.
البداية بلاغ تلقاه مدير قطاع أكتوبر من إدارة شرطة النجدة باصطدام سيارة ملاكي بإحدى سيارات نقطة ارتكاز أمني أمام المحل الشهير بمنطقة حدائق المهندسين، والاشتباه في كونها مفخخة.
فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط الحادث، واستدعى مدير الحماية المدنية بالجيزة خبراء المفرقعات لفحص السيارة.
وقال مصدران بمديرية أمن الجيزة إنه تبين بالفحص سلبية البلاغ، وعدم وجود شبهة جنائية، وأن الحادث "قضاء وقدر".
مصدر مسؤول بقطاع أكتوبر أشار إلى أن سيارة متروكة بمنزل مواجهه للسوبر ماركت، تحركت دون تدخل أي عنصر بشري، واصطدمت بسيارة شرطة دون وقوع إصابات.
بدورهم، أجرى خبراء المفرقعات عملية مسح شامل وتعقيم للمنطقة المحيطة؛ للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة أخرى.
وتسبب الحادث في توقف حركة المرور بشارع المحور المركزي، وسط انتشار رجال المرور لسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.
كانت هذه تفاصيل خبر اصطدام ملاكي بسيارة شرطة يثير الذعر في الشيخ زايد.. ومصادر: مُعطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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