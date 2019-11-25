"إعدام 7 في خلية ميكروباص حلوان وضبط 50 متهمًا بالإتجار بالمخدرات".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

رؤساء ثلاث هيئات قضائية يبحثون شئون رجال القضاء

زار المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، رئيسا النيابة الإدارية، وقضايا الدولة؛ لتهنئتهما بالمنصب الجديد.

وقال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن الزيارة كانت على رأس وفد رفيع من قيادات محكمة النقض، موضحًا أن رئيسي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجالسهما الخاصة استقبلا المستشار "عصر"، وتبادلوا الحديث في كل ما يخص شئون القضاء ورجال تلك الهيئات.

مصدر بالنيابة الإدارية عن أزمة "تغيير مسميات القرى": الأمر قيد البحث

قال مصدر بالنيابة الإدارية، إن الهيئة برئاسة المستشار عصام المنشاوي، مازالت تبحث الردّ على ما أثير بشأن طلب فرع النيابة الإدارية في بلقاس من المحافظة تغيير مسميات بعض القرى والكفور لأنها لها "دلالات منافية للأخلاق والآداب العامة".

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن الهيئة مازالت تفحص الأمر وستصدر بيانًا للرد عليه.

تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة متهم في قضية "مذبحة كرداسة" لـ9 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات إعادة محاكمة متهم؛ على خلفية اتهامه بقتل مأمور مركز كرداسة، ونائبه و12 ضابطًا، وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة"، لجلسة 9 ديسمبر الجاري؛ للاطلاع.

هرب بـ"موتوسيكل".. شخص يتحرش بطالبة جامعية في حدائق القبة

قال المحامي طارق العوضي، إنه حرر محضرًا بقسم شرطة حدائق القبة يتهم فيه شخصًا مجهولًا بالتحرش بابنته أمس الأحد.

وأضاف العوضي في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن ابنته، 21 سنة، كانت عائدة من الجامعة في الثالثة مساء الأحد، عندما تحرّش بها مجهول يستقل "موتوسيكل" بدون أرقام وفرّ هاربًا.

بـ "هيروين وسلاح".. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالقليوبية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وقطعتي سلاح ناري وذخائر.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط ( عاطلين – من العناصر الإجرامية الخطرة - أحدهما مسجل شقى خطر "نشل") لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

Advertisements

الجنايات تقضي بالإعدام لـ7 متهمين والمشدد لـ18 آخرين في "خلية ميكروباص حلوان"

قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية ميكروباص حلوان"

وجاء أسماء المتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم كلا من، محمود محمد عبدالتواب، وأحمد سلامة علي، ومحمد ابراهيم حامد، والحارث عبدالرحمن، وابراهيم اسماعيل إسماعيل، وعبدالله محمد شكري، ومحمود عبدالحميد أحمد.

الإيقاع بـ50 متهمًا يروجون المواد المخدرة بشوارع الجيزة

شنت مديرية أمن الجيزة حملة تفتيشية مكبرة، استهدفت فرض السيطرة الأمنية، والإيقاع بتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية بدون ترخي.

أسفرت الحملة عن ضبك 51 متهما بينهم 50 اتجارا في المواد المخدرة بحوزتهم (1485 جرام حشيش – 351 قرص مخدر – 971 جرام هيروين – 220 جرام إستروكس – 45 جرام شادو – 880 جرام بودر - 300 جرام بانجو).

بينهم "بنيني الجنسية".. وزير الداخلية يأمر بإبعاد 3 أشخاص خارج البلاد

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قرارين بإبعاد 3 أشخاص، أحدهم نيجيري والآخران من بنين، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما أصدر وزير الداخلية قرارًا نشرته الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، بالسماح لـ21 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مباحث التموين تضبط 74 قضية متنوعة في الجيزة

وجه ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة مكبرة استهدفت ضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وخاصة محدودي الدخل.

وخلال 24 ساعة، تمكنت الحملة بقيادة العميد خالد أبو العلا، مدير مباحث التموين بالجيزة، من ضبط 74 قضية متنوعة، ما بين 19 عدم حمل شهادة صحية، 18 عدم إعلان أسعار، وإدارة 12 منشآت بدون ترخيص، 8 إنتاج خبز ناقص، 13 خبز غير مطابق للمواصفات، 9 غلق في مواعيد العمل الرسمية، 7 عدم وجود قاعدة بيانات، قضية غش تجارى "حلوى أطفال – خل تفاح – عسل" بإجمالي طن و600 كجم غير صالحة.

الشرطة تضبط31 مشتبهًا بهم خلال حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

شنت قوات الشرطة حملة مكبرة استهدفت المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام، وذلك بمشاركة ضباط 5 إدارات نوعية.

أسفرت الحملة عن ضبط 31 مشتبها به، ورفع 155 حالة تعد على الطريق العام، وإزالة 4 إعلانات بدون ترخيص.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.