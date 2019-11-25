"جثة غارقة في الدماء أعلى القطار".. القصة الكاملة لوفاة طالب المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة على:

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، صورة لطفل غارق في دمائه أعلى سطح أحد القطارات العادية "ذو اللون الأصفر" المتجهة إلى القاهرة، ما أعاد للأذهان حوادث القطارات التي تكررت طوال الأسابيع الماضية.

وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد- رفض ذكر اسمه، الاثنين لـ"الخليج 365"- أن الجثة الموجودة أعلى القطار هي لطالب من إحدى قرى مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، ويبلغ من العمر 16 عامًا، كان يقف أعلى عربة أحد "قطارات القاهرة/ منوف".

وأضاف المصدر: "الحادث يعود إلى أمس الأحد، حيث اصطدم رأس الطالب بأحد الحواجز الحديدية الموجودة أسفل الكباري العلوية التي يمر من تحتها القطار في طريقه من منوف إلى محافظة القليوبية، ما أردته قتيلاً في الحال".

ودعا المصدر، شرطة المواصلات إلى التعامل الفوري مع الركاب المخالفين، مضيفًا: "الهيئة غير مسئولة عن ركوب الجمهور أعلى القطارات، لأن منع الركاب المخالفين هو من صميم عمل شرطة النقل والمواصلات".

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وكانت وزارة النقل أصدرت قبل 5 أيام، أفلامًا قصيرة للتوعية والتحذير من التسطيح على القطارات، لما يمثله من خطورة على الحياة، داعيةً إلى ضرورة اتباع إجراءات الأمن والسلامة، عند ركوب القطارات، حفاظًا على أرواح الركاب.

كما وعد وزير النقل، الفريق كامل الوزير، خلال اليومين الماضيين بتغليظ عقوبة التسطح أعلى القطار والركوب في غير الأماكن المخصصة والسير على القضبان.

وقبل نحو أسبوعين ظهر شاب يعتلي سطح قطار، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع هيئة السكة الحديد إلى إصدار بيان تحذيري عن خطورة التسطح أعلى القطارات، منوهةً عن الغرامة التي أقرها وزير النقل في شهر أبريل الماضي، والتي قدرها بـ ٢٠٠ جنيه، عند الركوب أعلى سطح القطارات أو بين العربات.

وكان أمس الأحد، شهد أيضًا إصابة عامل أربعيني ببتر في ساقه وذراعه اليمنى إثر سقوطه من قطار ركاب بمحطة الجيزة، حيث تلقى العقيد محمد سلامة، مأمور قسم شرطة الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوجود مصاب بمحطة قطارات الجيزة. وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء تواجد عامل، 45 سنة، برصيف المحطة، شرع في ركوب القطار واختل توازنه فسقط أسفل عجلاته.