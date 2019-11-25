مصر | الاشتباه في وجود متفجرات داخل سيارة بالشيخ زايد.. والمفرقعات تكشف صحتها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاشتباه في وجود متفجرات داخل سيارة بالشيخ زايد.. والمفرقعات تكشف صحتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشط رجال المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، محيط سيارة تم الاشتباه في وجود متفجرات داخلها، وبالفحص والمعاينة تبين سلبية البلاغ، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، من إدارة شرطة النجدة، باشتباه بوجود متفجرات بسيارة مركونة بنطاق القسم.

وعلى الفور دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة برجال المفرقعات، وبالفحص والمعاينة تبين سلبية البلاغ الوارد، وعدم وجود أي متفجرات داخل السيارة، ويواصل رجال المفرقعات تمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي متفجرات.

وبينت المعاينة أنه حدث عطل بالسيارة المشار إليها، تسبب في توقفها، في مكان غير مخصص للوقوف، مما أثار الاشتباه حولها، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.