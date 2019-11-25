مصر | عاجل.. "أمن الدولة": أصدرنا إذن بتفتيش "مدى مصر" بعد التأكد من تابعيته للجماعة الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "أمن الدولة": أصدرنا إذن بتفتيش "مدى مصر" بعد التأكد من تابعيته للجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بيانا قالت فيه إنها أصدرت إذن بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف باسم "مدى مصر الإلكتروني" الكائن بوحدة سكنية بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

وأضافت أن ذلك بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الإلكتروني المذكور لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، هذا وقد أسفر التفتيش عن ضبط آلات ومعدات مما تستخدم في الجريمة.