مصر | تجديد حبس 3 متهمين بالشرقية 45 يوماً لانضمامهم للارهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 3 متهمين بالشرقية 45 يوماً لانضمامهم للارهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 3 متهمين بمركز ههيا، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، والمتهمون كل من: عبدالله محمد السيد الجدع، سلمان الشحات محمد السيد، يحيى أحمد الزكي.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.