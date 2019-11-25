أخبار مصر | مستشار "مدبولي" يوضح تفاصيل ما حدث أمام الكمبوند الذى يسكن به رئيس الوزراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار "مدبولي" يوضح تفاصيل ما حدث أمام الكمبوند الذى يسكن به رئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، وجود أي مشكلات بمحيط سكن الدكتور مصطفى يونس رئيس مجلس الوزراء.

وأشار "يونس"، في تدوينة على حسابه الشخصي عبر "فيس بوك"، إلى ما أثير عن اصطدام سيارة بالكمين الموجود خارج الكمبوند الذى يسكن به رئيس الوزراء، موضحا أن سيارة نسى صاحبها أن يرفع فرامل اليد، اصطدمت بالكمين الموجود خارج الكمبوند، مضيفا: "ولا توجد أى مشكلات حدثت، وأصلا رئيس الوزراء لم يكن موجودا.. اطمئنوا".