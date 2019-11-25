أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها توقعات حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يسود الثلاثاء طقس دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء، برفع حالة الاستعداد والتيقظ لمواجهة التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد.

وأكد "عبدالعال"، على أهمية التعامل الفورى مع أية شكاوى لاماكن تجمع وتمركز المياه، والتحرك وفق خطة ومنظومة عمل موحدة ومنسقة بين الاجهزة المعنية لاستغلال الامكانات والمعدات المتاحة افضل استغلال.

وشدد على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة واللجان المشتركة النزول للشارع والمرور بأنفسهم على مراجعة وتطهير بلاعات الأمطار، للتأكد من مدى جاهزيتها واستعداداها لتصريف اية كمية متوقعة من الامطار .



وطالب المحافظ رئيس هيئة الصرف الصحى ضرورة استكمال تنفيذ خطة انشاء بلاعات صرف جديدة بنطاق محاور القاهرة، والتى تضم 6 مراحل وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة منها لتزويد القدرة على أستيعاب أكبر قدر من مياه الامطار فى حالة استمرار هطولها لفترات طويلة وتجنبا لحدوث بعد الازمات الماضية فى بعض مناطق القاهرة.

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وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق المسبق بين رؤساء الاحياء ومديرية الطرق وشركات المقاولات المنفذة مع هيئة الصرف الصحى لتطوير وإنشاء المحاور والطرق، وعدم تغطية ودفن بلاعات الصرف والإمطار بالإسفلت اثناء الانشاء والرصف، مع عمل صيانة دورية لكافة الانفاق ومحطات الرفع وتطهير كامل لبلاعات الامطار والمدادات وخاصة بمناطق وأحياء شرق القاهرة.

وجدد المحافظ تعليماته بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ آو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الاحياء وفروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقاَ، وتمركزها مدعمة بفرق انقاذ، بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بخلاف عدد الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حى لإزالة اى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لايؤثر على انتظام الحركة المرورية او غلق الشوارع.

وأكد على اهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال أرقام 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة، مشدداَ على مواصلة تأكد اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء من عملية التطهير الكاملة والمراجعة على سلامة وكفاءة بالوعات صرف مياه الامطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها أكثر من 20 الف بالوعة أمطار، و 205 بالوعة صرف.



وكلف اللواء إبراهيم عوض مدير غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية، بضرورة ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الارصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة قبل وقوع ازمات، مؤكداَ على تنفيذ خطط حملات توعية للمواطنين بجميع اماكن التجمعات ومراكز الشباب والجمعيات ودور العبادة بكيفية التعامل السريع مع الازمات والطوارئ فى حالة وقوعها، والتعاون مع الاحياء والأجهزة الحكومية المعنية لتخطيها بسلام.