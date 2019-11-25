أخبار مصر | 10 نصائح يجب اتباعها فى حالة تسرب الغاز.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 نصائح يجب اتباعها فى حالة تسرب الغاز.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد واقعة اصابة 66 طالبة ومعلمة بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية بمحافظة أسوان، بإختناق نتيجة تسرب غاز من أحد المصانع المجاورة لـحى المحمودية والذى تقع فيه المدرسة.

وحرصا من "الخليج 365" على تقديم خدمة مميزة لقرائها نقدم لكم نصائح يجب اتباعها في حالات تسرب الغاز تقدمها لكم أستاذة الأمراض الصدرية بكلية طب جامعة القاهرة الدكتورة ريم القرشى، وهي:

- الإمتناع فورا عن التدخين أو إشعال أى مصدر للهب

- فتح الشبابيك والأبواب والخروج سريعًا من مكان انتشار رائحة الغاز.

- التأكد من غلق جميع مفاتيح الأجهزة التى تعمل بالغاز

- غلق محبس الغاز العمومى المجاور للعداد

- عدم فتح صنبور الماء الساخن

- عدم التعامل مع الادوات الكهربائية لحين التأكيد من سلامة المنزل

- الاتصال بخدمة الطوارئ على رقم 129

- فى حالة حدوث إختناق يجب إسعاف المريض فورا من خلال نقله لمكان جيد التهوية ولايوجد به غاز أو اكسيد الكربون.

- يتوجب أيضا إسعاف المريض من خلال رفع الساقين على ثلاث وسادات لضمان وصول الدم إلى القلب.

- يجب أن يتم معالجة المريض بالأكسجين 100 % لفترة طويلة أو العلاج بالأكسجين تحت الضغط العالى "2" وحدة ضغط جوى.