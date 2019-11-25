أخبار مصر | مميزات جديدة للشهداء والمصابين من المدنيين في الحوادث الإرهابية

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أرسل المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين خطابا لمجلس الوزراء لضم أسر الشهداء والمصابين من المدنيين والذين استشهدوا واصيبوا في عمليات إرهابية علي يد التنظيمات الإرهابية خاصة في شمال سيناء من بينهم شهداء مصنع الأسمنت ومسجد الروضة وأسر شهداء الأقباط في ليبيا والكنيسة البطرسية، ليتم تقديم العديد من الخدمات المجانية في العديد من القطاعات الحكومية لهم وتقديم التعويضات الازمه لأسر الشهداء المدنيين والمصابين حسب درجة إصابته مع ضم أسر شهداء أخرين اصيبوا أو استشهدوا خلال عمليات إرهابية استهدفت مدنيين.



وشمل الخطاب 450 اسمًا لشهداء مدنيين بعد أن وصل العدد إلي 1240 شهيدًا مدنيا و600 مصابًا إلي جانب 6140 أخرين لادراجهم ضمن المستحقين للخدمات المجانية التابعه للقطاعات والإدارات الحكومية، إلي جانب بعض أسر شهداء ثورة 25 يناير.



وتتنوع الخدمات التي سيقدمها المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين من المدنيين ما بين صرف تعويضات مالية أو معاش شهري للمستحقين يبدء من 1500 جنيهًا وحتي 3000 جنيهًا، او توفير بعض الوظائف في القطاعات الحكومية لأسر الشهداء أو المصابين القادرين علي العمل حسب حاله كل مصاب ومحل سكنه، إلي جانب إعفاء أسر الشهداء من المصروفات التعليمية وتوفير وحدات سكنيه لهم بالتعاون مع وزارة الإسكان.



إلي جانب تخصيص مبلغ مالي للمصابين لإجراء العمليات الجراحية اللازمة حتي يتماثلوا للشفاء بالتعاون مع العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة وحتي القوات المسلحة، إلي جانب تخصيص رحلات حج وعمرة لأسر الشهداء ممن لم يسبق لهم أداءها.

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