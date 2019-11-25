أخبار مصر | مميزات جديدة للشهداء والمصابين من المدنيين في الحوادث الإرهابية

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أرسل المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين خطابا لمجلس الوزراء لضم أسر الشهداء والمصابين من المدنيين والذين استشهدوا واصيبوا في عمليات إرهابية علي يد التنظيمات الإرهابية خاصة في شمال سيناء من بينهم شهداء مصنع الأسمنت ومسجد الروضة وأسر شهداء الأقباط في ليبيا والكنيسة البطرسية، ليتم تقديم العديد من الخدمات المجانية في العديد من القطاعات الحكومية لهم وتقديم التعويضات الازمه لأسر الشهداء المدنيين والمصابين حسب درجة إصابته مع ضم أسر شهداء أخرين اصيبوا أو استشهدوا خلال عمليات إرهابية استهدفت مدنيين.
وشمل الخطاب 450 اسمًا لشهداء مدنيين بعد أن وصل العدد إلي 1240 شهيدًا مدنيا و600 مصابًا إلي جانب 6140 أخرين لادراجهم ضمن المستحقين للخدمات المجانية التابعه للقطاعات والإدارات الحكومية، إلي جانب بعض أسر شهداء ثورة 25 يناير.
وتتنوع الخدمات التي سيقدمها المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين من المدنيين ما بين صرف تعويضات مالية أو معاش شهري للمستحقين يبدء من 1500 جنيهًا وحتي 3000 جنيهًا، او توفير بعض الوظائف في القطاعات الحكومية لأسر الشهداء أو المصابين القادرين علي العمل حسب حاله كل مصاب ومحل سكنه، إلي جانب إعفاء أسر الشهداء من المصروفات التعليمية وتوفير وحدات سكنيه لهم بالتعاون مع وزارة الإسكان.
إلي جانب تخصيص مبلغ مالي للمصابين لإجراء العمليات الجراحية اللازمة حتي يتماثلوا للشفاء بالتعاون مع العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة وحتي القوات المسلحة، إلي جانب تخصيص رحلات حج وعمرة لأسر الشهداء ممن لم يسبق لهم أداءها.
أما شهداء القوات المسلحة الذين استشهوا خلال العمليات العسكرية التي تخوضها القوات الأمنية في سيناء في حربها الشرسة ضد العناصر الإرهابية، قامت المؤسسة العسكرية بتقديم كافة الامكانيات والوسائل لتلبية احتياجات أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية من قادة وضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة، الذين نالوا شرف الشهادة في سبيل الدفاع عن الوطن والقضاء على الإرهاب، وذلك من خلال خطة شاملة لرعاية أسرهم وذويهم وترقيه الشهيد فور استشهادة وتخصيص معاش شهري لاسرته وفقًا لرتبته العسكرية وتقديم الرعاية الطبية والاجتماعية والرياضية الازمة لهم تقديرًا لما بذلوه في سبيل الوطن.
وقدمت القوات المسلحة من خلال جميعة المحاربين القدماء وضحايا العديد من الخدمات لأسر الشهداء ومصابي العمليات أعضاء الجمعية ومنها تكريم الأم المثالية خلال احتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وتقديم رحلة عمرة على نفقة الجمعية، كما تقدم سبعة أنواع من المساعدات المادية للمستفيدين من أسر الشهداء مصابي العمليات وأعضاء الجمعية طبقا للائحة الجمعية وبعد إجراء بحث ميداني، اجتماعى ومنها إعانات ثابتة وبدل مرافق وإعانة عاجلة وإعانة ملحة وإعانة زواج وإعانة وفاة والسلفة.
كما تقدم الجمعية بدل نقدي للأجهزة التعويضية ويصرف للأعضاء المصابين من مصابي عمليات وكذا المصابين أثناء الخدمة طبقا لتشخيص الإصابة ولائحة الجمعية وبقرار من المجلس الطبي العسكري، وصرف الدراجة البخارية بقرار من المجلس الطبي العسكري وبدون تحمل العضو أي تكلفة طبقا لتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وفي مجال الرعاية الطبية يتم تقديم خدمة الغسيل الكلوي من خلال مركز الكلى المجهز بعدد 30 وحدة غسيل كلوي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإنتاج الأجهزة التعويضية والتكميلية ومساعدات الحركة والدواعم المفصلية بمصنع الأجهزة التعويضية بفرع الوفاء والأمل، كما يتم ممارسة الأنشطة الرياضية للمصابين من أعضاء الجمعية بالنادى الرياضى لجمعية المحاربين القدماء المقيدة باللجنة البارالمبية المصرية من خلال ستة فرق رياضية.
ولم تنس القوات المسلحة مصابي العمليات وأسر الشهداء ولا أبطال مصر المشاركين في حرب أكتوبر 1973 وخصصت القوات المسلحة عددًا من اللقاءات بجميع محافظات الجمهورية على مدار العام فى حضور السادة المحافظين والعمل على حل مشاكلهم، وجارٍ التنسيق مع السادة المحافظين لافتتاح أفرع جديدة لجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج وأسوان.