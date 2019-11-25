شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: نسعى أن يكون لدينا «Dress Code» للمعلمين في مدارس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة بصدد إصدار كتاب يوضح الملابس المسموح للمعلمين ارتدائها داخل المدارس، وهذا لا يعني تطبيق الزي الموحد على المعلمين ولكن سيتم فيه وصف مواصفات الزي، وسيتم تنظيم ألوان المدارس، وهذا الكتاب سيوضح الألوان المقبول ارتدائها من قبل المدرسين والألوان الغير مقبولة.

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وأضاف «عمر»، خلال مداخلة هاتفية، أن التجربة الذي قام بها محافظ الوادي الجديد فريدة والجميع اشاد بها، حيث قام بتطبيق الزي الموحد ولكن هذا القرار خاص بالمحافظ وليس بالوزارة، مضيفًا :«إحنا عاوزين الزي يبقي مقبول زي ملابس البنوك وجميع المؤسسات، مينفعش نقف قدام الطلاب بشكل مش مقبول لأن المعلمين هما القدوة وهما المثل الأعلى».

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن المكياج الصارخ للمعلمات أمر مرفوض، حيث تعد المعلمة قدوه للطالبات، ويجب أن تكون الملابس مقبولة ومتناسقة، مضيفًا :«الدولة مش بتفرض لبس معين، بنحاول ننظم زي المؤسسات والبنوك، زي المدارس اليابانية، زي المدارس الدولية الحكومية والمدارس التجريبية الحكومية وإيه المانع اننا نعممه في مصر كلها».

ووجه الإعلامي سؤال لنائب الوزير: «ماذا لو أستنكر المعلمين ذلك باعتبارها حرية شخصية»، فرد: «الحرية الشخصية بعد المدرسة، بعد الخروج من مكان العمل، لأن العمل ليه قواعد منظمة، نسعى أن يكون لدينا»Dress Code«للمعلمين في مدارس مصر».