شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عادل: مصر أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية لاستقرار الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد محسن عادل، نائب رئيس جمعية التمويل والاستثمار، والرئيس التنفيذي السابق لهيئة الاستثمار، باستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي الاثنين، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، حيث ذكر أن التعاون بين مصر والشركات الدولية يأخذ منحنى جديد وجيد ومفيد لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر.

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وقال «عادل»، خلال مداخلة هاتفية، إن التعاون مع الشركات الأجنبية لم يتوقف فقط في مجالات التعدين بل هناك شراكة مع بعض الشركات الأجنبية في مجال تطوير البنية التحتية وفي إنشاء المدن الجديدة وتطوير التكنولوجيا وإنشاء الموانئ وإدارتها، وكذلك إنشاء مناطق لوجستية في مصر.

وأوضح نائب رئيس جمعية التمويل والاستثمار، أنه هناك توجه لدى الدولة بأن يكون هناك نوع من أنواع زيادة الاعتماد على القطاع الخاص وزيادة دورة في الدولة المصرية، ودخوله بقوة في مجال تكنولوجيا المعلومات ونقل المعلومات وقواعد البيانات، وهذا يخلق نوع من أنواع النمو الاقتصادي واستغلال المواد من خلال الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والشركات سواء كانت محلية أو دولية.

وأشار الرئيس التنفيذي السابق لهيئة الاستثمار إلى أن الشركات العالمية دخلت بقوة للاستثمار في أفريقيا وخاصة في الآونة الأخيرة، ويجب أن ترى هذه الشركات أن أفريقيا فرصة استثمارية ضخمة وأن استثمارها في أفريقيا ليس عدم لأفريقيا فقط أو منحه.