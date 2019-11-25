شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: السيسي قضى على الشائعات بالتجديد لطارق عامر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الإعلامي أحمد موسى التهنئة لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، بعد التجديد له لفترة تمتد حتى نوفمبر 2023. وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يجدد الثقة في طارق عامر، وقضى على شائعات كثيرة تتعلق بطارق عامر»، مشيرًا إلى أن عامر تعرض لهجوم على مدى الأيام الماضية. وتابع: «القرار الرئاسي قضى على الشائعات ومروجيها».

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