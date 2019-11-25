شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم أحمد: لا يمكن حل القضية الفلسطينية في ظل الانقسام الداخلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لا يمكن نجاح حل القضية الفلسطينية في ظل الانقسام الفلسطيني وغياب وحدة الأراضي ووحدة الصف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئيس الفلسطيني بذل جهدا، وحركة فتح حاولت كثيرًا، ولكن المسؤول الأول عن ذلك حركة حماس.

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وأضاف «أحمد»، خلال حواره مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم الاثنين، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يحاول أن يزايد على الوضع الفلسطيني، ويظهر وكأنه حامي حمى الفلسطينيين، مشددًا على أن نوايا أردوغان رغم تظاهره بتأييده القضية الفلسطينية، لكنه ينحاز للإخوان التي اعترف الجميع بأنها إرهابية والتي ثبت أنها أكثر القوى السياسية في العالم العربي نفعية من القضية الفلسطينية ولم تقدم شيئا إيجابيا لها، وكانت عامل ضغط وتمزق وكسرة للقضية الفلسطينية.

وأكد أن أردوغان يسعى لوجود موطئ قدم له في ليبيا، ويحاول أن يكون شوكة في ظهر مصر، لكونه يسعى لاستعادة تركيا لمكانتها، ولا يمكن حدوث ذلك إلا على حساب مكانة مصر.

على جانب آخر، أوضح أن عقدة قطر أنها لا دور ولا تأثير لها وتسعى بأموالها لإحداث تأثير يذكر لها، مشددًا على أن نظام الحكم في قطر له توجهاته القديمة مع الإخوان، متسائلًا:من هي قطر؟، فالنظام القطري يسيء التصرف في ثروات قطر، وينفقها على التخريب والتدمير.