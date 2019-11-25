شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: نجحنا في حصار الإعلام الإخواني والتركي المعادي لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إننا نعرف أعداءنا جيدًا، وفي مقدمتهم الإخوان وتركيا هي التي تحرض ضد مصر، وهذا العدو لن يستطيع إحداث تغيير في الموقف المصري.

وأوضح «أحمد»، خلال حوار تلفزيوني، الاثنين، أن خطر هذا العدو مدرك ومحسوب، ولا يمكن بحجة عدائه للموقف أن نكتفي بالأمر الواقع، مؤكدًا أننا نجحنا في حصار الإعلام الإخواني والتركي المعادي للدولة المصرية، والإعلام المصري قام بدوره في هذا المجال على أفضل ما يكون، وقاد مصر بسلاسة للخروج من الفوضى.

وأكد أن الدولة قادرة والسلطة مستقرة والأمن موجود، وأعداءنا محاصرون، والأرض ممهدة لمساحة أوسع من الاختلاف والتوافق حول الدولة العصرية التي نريدها جميعًا، مشددًا على أننا نحتاج إلى التنوع في الإعلام وتصدير الأفضل وأن نثق في قدرتنا وقوتنا، وأن نعطي الثقة لمن يستحق في الإعلام، ناصحًا من يأتي بعده في منصبه أن النجاح يتطلب العمل الجماعي.