شكرا لقرائتكم خبر عن لإنتاج شتلات خيار وبطيخ وطماطم.. تعاون بين جامعة سوهاج و«اليونيدو» لإنشاء صوبة مكيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، مع كريستينا بيتاسي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بروتوكول تعاون بين الجامعة والمنظمة لإنشاء صوبه مكيفة لإنتاج شتلات الخضر المطعومة بمزرعة كلية الزراعة بالجامعة، وذلك لتغطيه احتياجات المزارعين في الزراعات المحمية في إقليم جنوب الصعيد.

وقال رئيس جامعة سوهاج، في بيان، الاثنين، إن وحدة إنتاج الشتلات المطعومة أول وحدة من نوعها في الصعيد، وتأتي ضمن مشروع «حياة 2» الذي تنفذه منظمة اليونيدو بالمحافظة، وتنتج الوحدة ما يقرب من 35 ألف شتلة مطعومة في الدورة الواحدة، لافتا إلى أن الوحدة ستنضم قريباً إلى إتحاد منتجي الشتلات المطعومة للتعاون فيما بينها وتبادل الخبرات والمنتجات، وذلك لتغطية كافة الإحتياجات في سوق إنتاج الخضار، وتسويق المنتجات من الشتلات المطعومة، حيث سيتم التسويق من خلال تعاقدات مسبقه مع مزارعي الصوب في جنوب الوادي.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد الشيخ، أستاذ الخضر ورئيس قسم البساتين بكلية الزراعة بالجامعة، أن هذه الوحدة تقوم بدور متميز في خدمة المجتمع، من خلال توفير الشتلات المطعومة لمحاصيل الخيار والبطيخ والطماطم، حيث ستساهم في خدمة المجتمع، وأيضاً تدريب الطلاب والخريجين والمزارعين على مهارة إنتاج الشتلات المطعومة والعادية تحت الزراعات المحمية، لافتا إلى أن هذه الشتلات المطعومة تستخدم في الزراعات المحمية بغرض مقاومة فطريات وملوحة التربة، والتغير في درجات حرارة التربة إرتفاعاً وإنخفاضاً.