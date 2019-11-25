شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية المحامين» توافق على بنود الجمعية العمومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين نتيجة التصويت على بنود الجمعية العمومية العادية للمحامين، المنعقدة الاثنين، بمقر النقابة العامة، وأكد أن نسبة الحضور هي الأعلى في تاريخ النقابة، حيث وصل عدد الحضور إلى 18022 عضوًا، منهم 17559 صوتًا صحيحًا، ووافق على زيادة المعاش 16681 عضوًا، ووافق على البنود الستة المتعلقة بالميزانيات 15803 عضوًا، ووافق على بند مراقب الحسابات 15150 عضوًا.

وقال "عاشور" في بيان، الاثنين، إن هناك 7 دعاوي قضائية تم رفعها ضد الجمعية العمومية للمحامين، بما تمثله الدعاوى من غل انتخابي من رافعيها، ليأتي حكم المحكمة مؤيدا لإقامة الجمعية، ولكنه أشترط أن يكون التصويت على كل بند على حده، ورغم اعتراضنا على ذلك لاستحالة الفصل بين إقرار زيادة المعاشات، وإقرار الميزانيات.

وتابع أن النقابة قامت بنشر الميزانية على كل النقابات الفرعية، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن النقابة في 2011، لم يكن بها أي فائض، وحقق المجلس أعلي فائض في تاريخ النقابة، وتم إنفاق أكثر من مليار جنيه للعلاج والمعاشات، لافتًا إلى أن التشكيك في الذمم خط أحمر، وأن من يجد أن هناك جريمة في الميزانية فعليه التقدم ببلاغ.