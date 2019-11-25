شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مكرم أحمد: سيذكر التاريخ لـ "السيسى" أنه بانى مصر العصرية الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيذكر التاريخ للرئيس السيسي، أنه باني مصر العصرية الحديثة، وسيذكر له ما قام به من إنجازات، ومنهجه الجديد فى الحكم الذى يعتمد على الرؤية الشاملة وعمق الأحداث، وضرورة الإتقان في العمل.

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وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الاثنين، أن مصر العصرية الحديثة تحتاج للرأى والرأى الآخر.

وتابع، أن هناك مساحة كبيرة من التقدم حدثت، ونحن الآن مؤهلين لخطوات أوسع، فالدولة راسخة وقوية، وكسبت مصداقية عالمية واسعة، وأثبتت أنها إضافة حقيقية لعالمنا المعاصر، وما حدث بمؤتمر الاستثمار فى إفريقيا يؤكد أن مصر خرجت من عنق الزجاجة.