فيديو.. مكرم أحمد: سيذكر التاريخ لـ "السيسى" أنه بانى مصر العصرية الحديثة

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وتابع، أن هناك مساحة كبيرة من التقدم حدثت، ونحن الآن مؤهلين لخطوات أوسع، فالدولة راسخة وقوية، وكسبت مصداقية عالمية واسعة، وأثبتت أنها إضافة حقيقية لعالمنا المعاصر، وما حدث بمؤتمر الاستثمار فى إفريقيا يؤكد أن مصر خرجت من عنق الزجاجة.
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