شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: عمومية "المحامين" وافقت على زيادة المعاش واعتماد الميزانيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن عدد المحامين المشاركين فى الجمعية العمومية 18022 محاميا، مضيفا أن عدد الأصوات الصحيحة 17559، وأن عدد الموافقين على زيادة المعاش 16681 .

وأضاف عاشور خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر النقابة العامة للمحامين، أن باقى البنود شهدت موافقة 15303 محامين، وأن عدد المحامين الموافقين على مراقب الحسابات 15053 صوتا .

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يذكر أن الجمعية العمومية نظرت فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش فى حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامى بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقى المستحقين.

وتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التى تقل عن 250 جنيها بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التى تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التى تقل عن 625 جنيها بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.

كما تضمن أيضا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.