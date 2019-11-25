شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة المريوطية.. المتهمان قتلا «معالج روحاني».. والسبب «علاقة جنسية آثمة» (+18) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت نيابة الهرم في الجيزة، الإثنين، تحقيقاتها مع ربة منزل وخطيب شقيقتها، المتهمين بقتل بائع أقمشة في الموسكى، يدعى أنه معالج روحانى، وإلقاء جثته بترعة المريوطية، بعدما هدّد المجنى عليه المتهمة الأولى بفضح علاقة آثمة تجمعهما.

ووجهت النيابة بإشراف عبدالعزيز عثمان، مدير النيابة، بإشراف المستشار يحيى الزارع، المحامى العام الأول، للمتهمة الأولى ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والثانى تهمة الاشتراك عن طريق المساعدة في إخفاء جثة المجنى عليه.

المتهم بقتل معالج المريوطية الروحانى

وأفادت معاينة النيابة بالعثور على آثار تنفيذ المتهمين للجريمة داخل مسكن المتهمة الأولى، إذ عثر على «سكين، وبكرة لاصق شفاف اللون، وحبل غسيل»، إضافة للعثور على حذاء المجنى عليه، وبعض الأقمشة والسجاد، وطبق بلاستيك، وعليها دماء المجنى عليه.

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وتسلمت النيابة تحريات أجهزة الأمن التي دلت على أن «عادل. و»، 57 سنة، المجنى عليه، سبق اتهامه بـ12 قضية «أموال عامة، ومخدرات، وتبديد، وضرب، وأموال عامة».

وبسماع أقوال شاهد العيان «سيد.م»، و«محمد.ص»، قالا إنهما ضبطا المتهمين «رانيا.ع»، 31 سنة، و«أحمد.م»، 31 سنة، أثناء إلقائهما جثة المجنى عليه بترعة المريوطية، وشروعهما بالهروب بـ«توك توك»، قيادة المتهم الثانى.

وجاء بمحضر الشرطة المرفق بأوراق التحقيقات، أن المتهمة الأولى اعترفت بوجود علاقة آثمة مع المجنى عليه، وهددها بفضح العلاقة، وهى متزوجة، فعقدت العزم على التخلص منه، واستدرجته لمنزل والدتها في منطقة الهرم، وذبحته، وعاونها خطيب شقيقتها المتهم الثانى في حمل الجثمان داخل أكياس سوداء، لترعة المريوطية في محاولة للتخلص من الجثة.

وقررت النيابة التحفظ على أدوات الجريمة، والشقة التي شهدت ذبح المجنى عليه، ورفع ما بها من دماء بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية، ومناظرة الجثمان بمعرفة خبراء مصلحة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة على وجه التحديد.

من جانبها، كشفت تحريات أجهزة الأمن ملابسات جديدة بالواقعة، إذ أظهرت التحريات أن المجنى عليه «نصاب» ويدعى أنه معالج روحانى بالقرآن، ولجأت إليه المتهمة الأولى لعلاج نجلها البالغ من العمر 7 سنوات، لعدم قدرته على النطق منذ ميلاده، فنشأت علاقة غير شرعية بينهما، وبعد عامين من العلاقة قررت إنهاء العلاقة، لكن المجنى عليه هددها بفضحها أمام زوجها وعائلتها.