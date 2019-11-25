شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: إصابة 84 شخصًا بسبب تسريبات بمصنع كيما أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور أحمد الباجوري، رئيس قطاع التفتيش بوزارة البيئة، عن تداعيات إصابة 84 طالبة ومعلمة باختناقات بسبب غازات مصنع كيما أسوان.

وقال «الباجوري» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «تسببت تسريبات أكاسيد النيتروجين بمصنع كيما أسوان القديم في اختناق 54 حالة نقلت لمستشفى أسوان الجامعي، و30 آخرين نقلوا للمستشفى التخصصي، حيث شعر المصابون بدوخة واختناقات بسيطة»، مشيرا إلى أن معظم المصابين خرجوا من المستشفى.

ولفت إلى أن وزيرة البيئة أمرت بتشكيل لجنة لتحديد المشكلة المتسببة في الاختناقات بمصنع كيما أسوان، حيث تم إغلاق الوحدة المتسببة عن التسرب بالمصنع.