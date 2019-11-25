شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالمعز: لن تقوم القيامة إلا بعد خروج المنافقين من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله حذر النبى محمد صلى الله عليه وسلم، من التعامل المنافقين، لافتا إلى أن النبى محمد كان لا يعرفهم والله أبلغه بهم.
وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «الساعة لن تقوم إلا بعد أن يخرج المنافقون من المدينة المنورة ويفتنوا بالمسيح الدجال، البقعة الوحيدة التي تتطهر من النفاق قبل القيامة ولن يدخلها الدجال».
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان عبدالمعز: لن تقوم القيامة إلا بعد خروج المنافقين من المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.