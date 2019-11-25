شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالمعز: لن تقوم القيامة إلا بعد خروج المنافقين من المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الله حذر النبى محمد صلى الله عليه وسلم، من التعامل المنافقين، لافتا إلى أن النبى محمد كان لا يعرفهم والله أبلغه بهم.

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين: «الساعة لن تقوم إلا بعد أن يخرج المنافقون من المدينة المنورة ويفتنوا بالمسيح الدجال، البقعة الوحيدة التي تتطهر من النفاق قبل القيامة ولن يدخلها الدجال».