شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الحوادث.. المشدد 15 سنة لـ3 متهمين بخلية "ميكروباص حلوان" الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر قسم الحوادث بـ"الخليج 365" عدداً من الأخبار الهامة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، في القطاع الأمني والقضائي.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، و10 سنوات لـ 15 آخرين، وبراءة 7 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.

وقعت وزارة الداخلية مُمثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة "الإدارة العامة لنظم معلومات المرور " مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصرى ، لتقديم الخدمات المرورية من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية ، للتمكين من الحصول على التراخيص المطلوبة من خلال مكاتب البريد أو توصيلها لهم وفقاً لرغباتهم.

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها لخشيتها على نفسها، واستحالة العشرة بينهما، وذلك بعدما قدمت ملف طبى يحتوى على تقارير طبيبة لإصابتها بكسر فى ذراعها وانفها، وعدة جروح قطعية فى أنحاء متفرقة بجسدها، عقابا على اعتراضها على الخروج للتسول بعد أن أتفق مع أحد الخارجين عن القانون لتأجيرها بـ 150 جنيها باليوم، ليدفع تكلفه جلوسه على المقاهي.

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أجرت ربة المنزل والعاطل المتهمان بقتل دجال، ومحاولة التخلص من جثته فى المريوطية، معاينة تصويرية للجريمة، حيث أعادوا تمثيلها أمام جهات التحقيق.

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتخصيص سيارتين محكوم بمصادرتهما لأعمال مكافحة تهريب المخدرات، وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط" 198 قطعة سلاح نارى بينها 50 بندقية و20 طبنجة، 220 قضية مخدرات، وتنفيذ 62319 حكما قضائيا متنوع".