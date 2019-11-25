شكرا لقرائتكم خبر عن فتح تدعو الشعب الفلسطينى لأوسع مشاركة غدا فى يوم الغضب ضد الاستيطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت حركة فتح، أبناء الشعب الفلسطينى الى المشاركة الواسعة فى أيام الغضب والتى تبدأ غدا في كافة أرجاء الوطن، رفضا للقرارات الأمريكية الجائرة والعدوان الإسرائيلى الغاشم بحق الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية الثابتة، وردا على إدارة ترامب التي ضربت بعرض الحائط المواثيق والقانون الدوليين، والتى كان آخرها تصريحات بومبيو التي اعتبر فيها الاستيطان غير مخالف للقانون الدولي، في استهتار فاضح لكافة المؤسسات الدولية

ودعا عضو المجلس الثورى والمتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمى فى تصريح صحفى، مساء اليوم الاثنين، أبناء الشعب الفلسطينى، الى التعبير الواضح عن رفضهم المطلق لمواقف إدارة ترامب التى أصبحت شريكا للاحتلال الإسرائيلى فى عدوانه على شعب وأرض ومقدسات فلسطين الإسلامية والمسيحية، وضربت أسس العملية السياسية التى انطلقت على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام

وأكدت حركة فتح أن الشعب الفلسطينى عظيم وكبير بإرادته وصموده، ولن ينحنى لعاصفة العدوان الثنائى الأمريكى - الاسرائيلى، وسيبقى صامدا مناضلا محافظا على أرضه ووطنه وعاصمته القدس، وسيُسمع العالم أجمع صوت الشعب الفلسطينى المناضل من أجل الحرية والاستقلال، والرافض للإملاءات والعدوان.