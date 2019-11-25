شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يعرب عن تطلعه لمواصلة شركة إينى عملها من أجل التوصل لاكتشافات جديدة.





السيسى يعرب عن تطلعه لمواصلة شركة إينى عملها من أجل التوصل لاكتشافات جديدة





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أسعار الذهب اليوم الاثنين 25-11-2019 فى مصر





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