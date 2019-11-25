شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنتهى من صرف مقررات شهر نوفمبر للبقالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية انتهاء صرف السلع التموينية المدعمة لبقالين التموين ضمن مقررات شهر نوفمبر الجارى لصرفها للمواطنين حتى نهاية الشهر ، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات. كان وزير التموين والتجارة الدخلية، قد قرر تخفيض أسعار بعض السلع التموينية على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموبن بـ8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيها، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيه، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.50 جنيه، مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرش وذلك اول شهر ديسمبر المقبل. Advertisements

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