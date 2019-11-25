وزير الأوقاف: جلسة الحوار الوطني الثالث تناقش دور السوشيال ميديا في الشأن العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن جلسة الحوار الوطني الثالث، تعقد بدار الهلال بالاشتراك مع مجلة المصور، في الخامسة مساء الأحد المقبل، لمناقشة دور الشباب والسوشيال ميديا في قضايا الشأن العام.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان الاثنين، أن الجلسة يحضرها نخبة متميزة من الشباب الوطني، ورؤساء وأمناء اتحاد طلاب الجامعات المصرية، ومن المختصين في مجال السوشيال ميديا.

وعقد مساء أمس الأحد، اللقاء التحضيري الثالث لمؤتمر الشأن العام، بحضور وزراء الأوقاف وشئون مجلس النواب والدولة للإنتاج الحربي، ومفتي الجمهورية، بأخبار اليوم.