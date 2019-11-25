"الكهرباء" تصدر لائحة التدريب بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 362 لعام 2019، بشأن إصدار لائحة التدريب بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وجاء في نص القرار بالمادة الأولى، بأن: "تسري أحكام اللائحة المذكورة في شأن تدريب العاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة". بينما نصت المادة الثانية من القرار، بأن يلغى قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 11 لعام 1994.

وجاء نص اللائحة كالآتي: