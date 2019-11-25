رئيس "شمال الدلتا" للكهرباء يشكل لجنة موسعة لكشف تفاصيل حادث كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قرر المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، تشكيل لجنة موسعة لكشف ملابسات حادث تعرض فني ومزارع للصعق الكهربائي أسفر عن وفاة الفني في الحال وإصابة المزارع بكفر الشيخ.

وأمر رئيس الشركة بتشكيل لجنة موسعة تضم ٣ رؤساء قطاعات كفر الشيخ ورئيس قطاع السلامة والصحة المهنية بالشركة ورئيس قطاع الجودة بالشركة لكشف الاسباب الحقيقية وراء الحادث.

فيما أكد مصدر مسئول بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لمصراوي، أن سبب الواقعة يرجع لتعرض الفني لـ"شوت كهربائي" راجع مما تسبب في صعقه ووفاته في الحال.

يذكر أن مدينة بلطيم في كفر الشيخ، شهدت اليوم الاثنين، حادث صعق كهربائي لمجموعة من الفنيين بشركة الكهرباء، ناحية كوبري الهويس بنطاق مدينة بلطيم.

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التفاصيل بدأت بتلقي الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إخطارًا من المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بوقوع حادث صعق كهربائي لمجموعة من فنيين الكهرباء بمدينة بلطيم خلال عملهم.

وتبين من البلاغ الذي تلقاه مركز عمليات كفر الشيخ، أن الحادث أسفر عن مصرع "أحمد خالد لطفي معوض، 30 سنة، فني كهرباء، ويقيم بمركز الحامول"، فيما أصيب الفنيين "حمادة محمد زين، 35 سنة، والدسوقي عبد العاطي محمد، 19 سنة، وعلي صابر علي، 34 سنة، وأحمد عوض عبد الباقي، 45 سنة، ويقيمون بمركز الحامول" بالأغماء.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلطيم المركزي لعمل الاسعافات الأولية لهم، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بالتواصل مع وكيلي وزارة الكهرباء، والصحة، والجهات المعنية، لمتابعة الحادث، وتوفير أوجه الرعاية للمصابين، وكذا متابعة استخراج تصريح الدفن للفني المتوفي بالتنسيق مع رجال الشرطة.