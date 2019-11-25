تجديد حبس الناشط حازم عبدالعظيم بتهمة نشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تجديد حبس الناشط حازم عبد العظيم، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي، وخالد سلامة.
أسندت النيابة إلى "عبدالعظيم" اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، فضلا عن نشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 734 لسنة 2018.
يٌذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على الناشط حازم عبد العظيم في مايو 2018، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.
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