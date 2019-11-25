بينهم رامي شعث.. تجديد حبس 9 متهمين بقضية "خلية الأمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، حبس 9 متهمين بينهم رامي شعث نجل وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل".

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي، وخالد سلامة.

المتهمون هم: "محمد. أ، وعلا. م، ورامي. ش، وسمر. م، وعبد الحميد. أ، وكريم. ح، وهند. ص، ومجدي. ص، وزكي. م، وعلاء. ع".

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات، وبيانات كاذبة.