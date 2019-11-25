بحضور "المفتي".. قطاع السجون ينظم ندوة تثقيفية لأعضاء هيئة الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نظم قطاع السجون ندوة تثقيفية، لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طره؛ بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

وتحدث الدكتور شوقي علام خلال الندوة، عن أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين، وتثبيت دعائم الاستقرار، مؤكداً على أهمية رسالة الأمن التي ترتكز على قضاء حوائج المواطنين، مشيراً إلى أن قضاء حوائج المواطنين له فضل عظيم وهو من أعظم أعمال البر.

وأكد مفتي الديار، على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، مشيرًا إلى سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وأهمية التحلي بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقي للوطن .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملي لمواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من آداء المهام الموكله إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع البلاد .