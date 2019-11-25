مصر | قطاع السجون ينظم دورة تثقيفية بحضور مفتي الديار المصرية

وأشار المفتي، إلى أن قضاء حوائج المواطنين له فضل عظيم وهو من أعظم أعمال البر، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، كما تحدث فضيلته عن سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وأهمية التحلي بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقي للوطن.



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملي لمواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من آداء المهام الموكله إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع البلاد.