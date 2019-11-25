مصر | قطاع السجون ينظم دورة تثقيفية بحضور مفتي الديار المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطاع السجون ينظم دورة تثقيفية بحضور مفتي الديار المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طره، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.
وجاء ذلك بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث تحدث فضيلته عن أهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة لتحقيق الأمن للمواطنين وتثبيت دعائم الاستقرار مؤكدًا على أهمية رسالة الأمن التي ترتكز على قضاء حوائج المواطنين.
وأشار المفتي، إلى أن قضاء حوائج المواطنين له فضل عظيم وهو من أعظم أعمال البر، مؤكدًا على أهمية التكاتف والتعاون بين كافة أطياف المجتمع لمساندة الجهود المبذولة لحفظ أمن الوطن، كما تحدث فضيلته عن سماحة الدين الإسلامي ووسطيته وأهمية التحلي بالفكر الواعي المستنير والانتماء الحقيقي للوطن.
ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير مهارات أعضاء هيئة الشرطة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملي لمواكبة التغيرات والتطورات التي تطرأ على كافة مجالات الحياة بما يمكنهم من آداء المهام الموكله إليهم بما يرسخ معطيات الأمن والاستقرار بربوع البلاد.