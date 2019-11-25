مصر | "الخليج 365" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تنفرد بنشر حيثيات حكم عدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حيثيات حكمها الصادر بعدم الاختصاص بوقف بث قناة BBC.

وجاء في الحيثيات أن أحمد حمزة عبدالحميد محمود المحامي أقام دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمدير الإداري لقناة BBC بالقاهرة؛ لمنع بث قناة BBC الإخبارية، ووقف البث بجمهورية مصر العربية؛ لنشرها أخبارًا كاذبة، وبثها معلومات مغلوطة، وعدم تحرِّي الدِّقة والمهنية في الرسالة الإعلامية الموجهة ضد مصر، ثانيًا، الحكم بوقفها، لمخالفتها اللوائح والقوانين بمحافظة الجيزة، لاتخاذها مقرًا سكنيًّا لعمل إداري إعلامي دون تصريح بذلك من الجهة المختصة، ولعدم بثها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، الجهة المختصة، قانونًا لبث ونشر القنوات الإعلامية داخل حدود جمهورية مصر العربية، مخالفة بذلك القوانين واللوائح المعمول بها، ثالثًا، والغرض من اختصام سيادة المدعي عليهما الأول والثاني هو تنفيذ حكم عدالة المحكمة بحكم مستعجل نافذ، تأسيسًا على أن المدعي عليه الثالث يمارس البث الإعلامي بغير تحرِّي الدقة، وافتقاره للمهنية، وعدم حياده، وعدم السماح للطرفين بطرح أسانيده، ولما يؤثر ذلك السلوك على التحريض ضد الدولة ومؤسساتها، مما يعد جريمة مهنية وجنائية.

وأضافت الحيثيات، أن طلبات المدَّعي وإن كانت في ظاهرها طلبًا وقتيًّا إلا أنها تستلزم من المحكمة بحثًا موضوعيًّا متعمقًا لا عرضيًا، لبيان ما إذا كانت هيئة الإذاعة البريطانية تتعمد إحداث تلك الأفعال، وبيان ماهية الآثار التي ترتبت على نشر هذه الأكاذيب، وأنه من المحتم على المحكمة قانونًا أن تتحسس ظاهر الأوراق دون الخوض فيما يمس أصل الحق فيها، وأن تكون الأوراق منبأة ظاهريًا عن أحقّية المدَّعي بطلباته دون المساس بأصل الحق.

وتابعت الحيثيات، أن طلبات المدَّعي تتطلب من المحكمة إجراء بحث موضوعي متعمق باستخدام طرق الإثبات المختلفة، والتي يمتنع على المحكمة القيام بها، لمساس ذلك بأصل الحق في الدعوى، ولاختصاص محكمة الموضوع دون القضاء المستعجل، الأمر الذي تكون معه شرائط اختصاص هذه المحكمة غير متوافرة بأوراق الدعوى، وعليه تقضي المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًّا بنظر الدعوى.