أخبار مصر | النائب مجدي مرشد: الاهتمام بصحة الريف المفتاح السحري لمنظومة الصحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائب مجدي مرشد: الاهتمام بصحة الريف المفتاح السحري لمنظومة الصحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، إن حملة ١٠٠ مليون صحة تعد من أذكى المبادرات التي نفذت على مدار تاريخ وزارة الصحة، مشيرا إلى أنها استطاعت تحديد الخلل في جميع التخصصات، وأصبحت بمثابة خريطة صحية جديدة لمنظومة الصحة بالكامل.

وأضاف "مرشد"، أن حملة مكافحة "فيروس سي" تعالج المريض بأعلى وأدق الوسائل الطبية، مما جعل بعض الدول الأفريقية تطب تطبيق نفس التجربها عندهم، مؤكدًا أن الاهتمام بصحة سكان الريف، الهرم السحري لاعادة ميزان الهرم الصحي للمنظومة، كما يخف الحمل أيضا على المستشفيات، ما ينتج عنه أن تؤدى هذه المستشفيات دورها الأساسي.

وطالب "مرشد" بإعادة تقيم مستويات ومرتبات وتأمينات الأطباء، لأن هذا حق مشروع لهم منذ سنوات؛ كما لابد أيضا تفعيل هيئات الجودة والاعتماد على التأمين الصحى خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن هذا البرلمان يعد من أفضل البرلمانات في تاريخ مصر، لكنه الأسوء حظا، لأنه أتى بعد حراكين سياسيين وفرض على النواب مواقف وطنية.

وكشف عضو مجلس النواب، عن وجود ١٢ استجواب سيتم النظر فيهم وفي استيفاء شروطهم.