أخبار مصر | "نقل النواب" عن التعديلات الوزارية الجديدة: كامل الوزير باقِ في منصبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقل النواب" عن التعديلات الوزارية الجديدة: كامل الوزير باقِ في منصبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع النائب اللواء عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بأن يظل الفريق كامل الوزير، في منصبه كوزيرًا للنقل، بالتعديلات الوزارية الجديدة المُرتقبة.

وقال محروس، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، إن الفريق كامل الوزير منذ أن أصبح وزيرًا للنقل وهو يقوم بواجبه كما يجب أن يكون، مُؤكدًا أن مهام حقيبة وزارة النقل من أصعب الملفات بمصر، مُشيرًا إلى أن الوزير يتميز بالنشاط وذو عقلية بناءة.

وأشار عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن الفريق كامل الوزير متعاون مع أعضاء اللجنة، ويشارك في حل كافة الأزمات التي يعاني منها قطاع النقل بسرعة كبيرة.